Sakarya Valiliği, 30 Eylül'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yayımladı

Sakarya Valiliği, 30 Eylül'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilik, Sakarya'da 2 gündür süren sağanağın ardından 30 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren gün boyu kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşım aksamalarına karşı uyarıldı.
YAĞIŞIN ARDINDAN FIRTINA UYARISI
Sakarya'da 2 gündür etkili olan sağanağın ardından Valilik, 30 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren gün boyu kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Serhat YILMAZ/SAKARYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı