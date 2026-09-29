Sakarya Valiliği, 30 Eylül'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yayımladı

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YAĞIŞIN ARDINDAN FIRTINA UYARISI

Sakarya'da 2 gündür etkili olan sağanağın ardından Valilik, 30 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren gün boyu kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Serhat YILMAZ/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı