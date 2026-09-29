Haberler

Sakarya Valiliği, 30 Eylül'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yayımladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Valilik, Sakarya'da 2 gündür süren sağanağın ardından 30 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren gün boyu kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşım aksamalarına karşı uyarıldı.

YAĞIŞIN ARDINDAN FIRTINA UYARISI

Sakarya'da 2 gündür etkili olan sağanağın ardından Valilik, 30 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren gün boyu kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Serhat YILMAZ/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin

Türk futbolunu sarsacak WhatsApp yazışmaları: Kopar kafasını gitsin
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı

Yine göğsümüzü kabarttı! Herkes onu konuşuyor
İspanyol oyuncu Arón Piper, Hande Erçel'i Instagram'dan takibe aldı

Hande Erçel'e dünyaca ünlü oyuncudan sürpriz hamle!
Kocasını herkes tanıyor! El çantasını andıran yüzüğü ağızları açık bıraktı

Kocasını herkes tanıyor! El çantasını andıran yüzüğü ağızları açık bıraktı
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması sonrası Burak Yılmaz'ın o sözleri yeniden gündemde

Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı, Burak'ın o sözleri akıllara geldi
Türkiye’de kışın ilk görüntüleri! Kar yağışı başladı

Türkiye’de kışın ilk görüntüleri! Kar yağışı başladı
Genelevde oda kavgası! Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti

Genelevdeki kadınlar birbirine girdi, nedeni de olay kadar ilginç

Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar

Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin görüntüsü kahretti