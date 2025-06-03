Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde 2 Milyon Bitki Üretimi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde 2 Milyon Bitki Üretimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, üniversitede 1 yılda 2 milyon bitki üretebildiklerini açıkladı. Uygulamalı eğitime önem verdiklerini vurgulayan Sarıbıyık, Ziraat Fakültesi'nin projeleri hakkında bilgi verdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, üniversitede 1 yılda yaklaşık 2 milyon bitki üretebildiklerini açıkladı.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, televizyon programına katılan Rektör Prof. Dr. Sarıbıyık, üniversitenin eğitim vizyonu, projeleri, ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Uygulamalı eğitime önem verdiklerini vurgulayan Sarıbıyık, üniversitenin Sakarya'nın sanayi, tarım, turizm ve spor gibi alanlardaki zengin yapısını dikkate alarak tasarlandığını ve tüm programlarda öğrencileri bir dönem tam zamanlı iş yerine gönderdiklerini kaydetti.

Ziraat Fakültesinin çalışmaları hakkında da bilgi veren Sarıbıyık, Doku Kültürü Laboratuvarında tek bir hücreden yılda 2 milyon bitki üretebildiklerini belirtti.

Sarıbıyık, ayrıca fındık üretimini verimli hale getiren "Fındık Klon Seleksiyonu" ve "Tozlayıcı Çeşit Geliştirme" projelerinin de Sakarya Ticaret Borsası ile yürütüldüğünü aktardı.

Ortaokul öğrencilerinden "Dilimizin Zenginlikleri" etkinliği

Kaynarca Mimar Sinan İlkokulu öğrencileri, Türkçeye katkı sunan sanatçıların anıldığı "Dilimizin Zenginlikleri" etkinliği düzenledi.

Etkinlikte öğrenciler tarafından Barış Manço ve Aşık Veysel canlandırmaları yapıldı, Karagöz ve Hacivat orta oyunu sergilendi, bağlama eşliğinde Neşet Ertaş'a ait türküler seslendirildi.

Öğrenciler, ardından Türk deyim ve atasözlerini içeren drama gösterileri sundu, yazdıkları şiirleri okudu.

Okul müdürü Mehmet Ece, etkinliğin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel değerlerinden biri olan kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Öğrencilere Türkçe'nin zengin bir dil olduğunu fark ettirmenin ve bu konuda bilinci artırmanın herkesin sorumluluğu olduğunu aktaran Ece, etkinlikte emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Serdivan'da bayram denetimleri

Serdivan Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede bulunan pastane ve tatlıcıları denetledi.

Zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat tarifeleri ve ruhsat uygunlukları denetlendi.

Kurallara uymayan işletmelere ise gerekli uyarı ve işlemler yapıldı.

Ekiplerin denetimlerini bayram boyunca da sürdüreceği belirtilirken, vatandaşların uygunsuz gördükleri durumları "444 54 50" numaralı hattı arayarak bilgi verebilecekleri aktarıldı.

Hendek Belediye Başkanı Püsküllü, muhtarlarla bir araya geldi

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin de katıldığı programda yürütülen yol çalışmaları, Uzuncaorman Mahallesi'nde devam eden doğal gaz altyapı çalışması gibi konular ele alındı.

Sapanca'da vatandaşlara sebze fidesi dağıtıldı

Sapanca Belediyesi, doğaya ve yeşile olan duyarlılığı artırmak ve vatandaşların kendi doğal ürünlerini yetiştirmelerini desteklemek amacıyla Sapanca kapalı pazar yerinde vatandaşlara ücretsiz sebze fidesi dağıttı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Juventus'tan Kerem Aktürkoğlu'na dev teklif

Dünya devi peşine düştü! Milli yıldızımızla aynı takımda buluşabilir
Tarihi karar! Futbolda penaltı kuralı resmen değişti

Tarihi karar! Futbolda penaltı kuralı resmen değişti
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Fred'den sezon paylaşımı: Hedeflerimize ulaşamadık

Fred'den paylaşım geldi: Ne yazık ki...
Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı

Survivor'ın favori ismi apar topar yarışmayı terk etti! Durum vahim
Ukrayna'dan Rusya'yı gafil avlayan bir saldırı daha: Eşsiz bir operasyon gerçekleştirdik

Ukrayna'dan Rusya'yı gafil avlayan bir saldırı daha! Hasar çok büyük
Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü

Ünlü oyuncu komşusu tarafından öldürüldü
Bomba iddia! Wanda Nara'nın yeni aşkı Icardi'nin eski takım arkadaşı

Gönlünü bu kez Icardi'nin eski takım arkadaşına kaptırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.