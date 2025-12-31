Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 14 akademik personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi ve çeşitli meslek yüksekokulları için toplamda 14 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. İlan, Resmi Gazete'de yayımlanarak başvuruların 15 gün içerisinde yapılabileceği belirtildi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (SUBÜ) 14 akademik personel alınacağı bildirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektörlük, Ziraat Fakültesi, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu ile Ferizli ve Hendek Meslek Yüksekokullarında görev yapmak üzere akademik personel alımı için ilana çıkıldığı belirtildi.
İlanla 2 doktor öğretim üyesi ve 12 öğretim görevlisinin alınacağı aktarılan açıklamada, kadrolar için ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabileceği ifade edildi.
Açıklamada, başvuru süreci ve sonuçların "https://ilan.subu.edu.tr/" adresinden takip edilebileceği kaydedildi.