Sakarya Üniversitesi Paylaşım Toplantısı gerçekleştirildi

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan ve Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik'in katılımıyla yapılan toplantıda Sakarya Üniversitesi'nin akademik hedefleri ve yeni araştırma merkezleri ele alındı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan ile Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik'in katılımıyla Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Paylaşım Toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıda SAÜ'nün akademik performansı, araştırma altyapısı, öğrenci projeleri ve yeni araştırma merkezlerine ilişkin hedefleri ele alındı.

Toplantıda konuşan Erdoğan, SAÜ'nün kısa sürede önemli ivme yakaladığını belirterek, sınırlı imkanlara rağmen elde edilen akademik ilerlemenin dikkat çekici olduğunu kaydetti.

Yeni araştırma merkezlerinin "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna uygun başlıklar taşıdığını aktaran Erdoğan, özellikle yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik, derin teknolojiler, nadir elementler ve su yönetimi gibi alanların hem Türkiye hem de dünya açısından stratejik önem taşıdığını ifade etti.

Erdoğan, üniversitenin ihtiyaç duyduğu alanlarda destek vermeye hazır olduklarını dile getirerek, yurt dışındaki akademik ve kurumsal bağlantıların da SAÜ'yle paylaşılabileceğini bildirdi.

Rektör Prof. Dr. Hamza Al da sunumunda üniversitenin hedeflerine, akademik gelişim sürecine, yayın ve proje performansına, öğrenci odaklı çalışmalarına ve araştırma merkezlerine ilişkin bilgi verdi.

SAÜ'nün "araştırma üniversitesi" ünvanı almasının önemli başlangıç olduğunu dile getiren Al, üniversitenin kısa vadedeki hedefinin devlet üniversiteleri arasında ilk 4'e girmek ve nihai amacının ise dünya standartlarında "üreten üniversite" konumuna yerleşmek olduğunu söyledi.

Al, öğrenci projelerine özel önem verildiğini belirterek, öğrencilerin bilgiye artık telefon ve sosyal medya üzerinden kolayca ulaşabildiğini, asıl önemli kısmın bu bilgiyi projeye ve beceriye dönüştürmek olduğunu söyledi.

Çelik de Belediye olarak SAÜ'nün yanında olduklarını dile getirerek, üniversiteyle işbirliğini önemsediklerini ve her platformda destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Fakülte dekanları ve akademik birim temsilcilerinin de söz aldığı toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Gürkan Özer
