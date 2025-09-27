Sakarya, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne Dahil Ediliyor

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Sakarya'nın gelecek yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilmesinin kentin zenginliğini öne çıkaracağını bildirdi.

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, 2021'den bu yana her yıl daha da gelişerek sanatseverlerin yoğun ilgisine mazhar olan Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni Sakaryalılarla buluşturmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2026 yılı rotasına Sakarya'nın da eklenmesinin gurur verici olduğunu kaydeden Erdoğan, "Gençlerimize, sanatseverlerimize ve tüm şehrimize hayırlı, uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza ve tüm yetkililere şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, festivalin şehrin tanıtımı için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sakarya'mız birbirinden farklı milletlerin bir arada kardeşçe yaşadığı kültür mozaiği olarak biliniyor. Bu bizim en büyük zenginliğimiz. Anadolu ve Balkanlar'ın her bölgesinden bir izi Sakarya'da görebilirsiniz. Şehrimizde gerçekleşecek festival, Sakarya'mızın bu zenginliğini öne çıkaracak ve tüm ülkemize tanıtacaktır. Aynı zamanda marka değerimize de büyük katkı sağlayacaktır. Dünyanın en kapsamlı ve en büyük festivali olma özelliğine sahip organizasyona ev sahipliği yapıyor olmak da hepimiz için ayrı gurur vesilesi. Türkiye Kültür Yolu Festivali, Sakarya'ya çok yakışacak."

Sakarya'nın önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını, kentin marka değerini artırmak için birlikte hareket ettiklerini anlatan Erdoğan, bu birliktelikte kazananın Sakarya olduğunu kaydetti.