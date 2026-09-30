Sakarya Taraklı'da tırın balatasında çıkan yangın dorseye sıçramadan söndürüldü

Sakarya Taraklı'da tırın balatasında çıkan yangın dorseye sıçramadan söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Taraklı-Göynük yolunda tırın dorsesinin balata kısmında yangın çıktı. Sürücünün durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını dorseye sıçramadan söndürdü.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tırın dorsesinin balata kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Taraklı- Göynük yolunda M.Ç'nin kullandığı 41 AEH 029 çekici plakalı tırın dorsesinin tekerlerindeki balata kısmında yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü tırı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını dorseye sıçramadan söndürdü.
Kaynak: AA