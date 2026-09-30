Haberler

Sakarya Taraklı'da tırın balatasında çıkan yangın dorseye sıçramadan söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Taraklı'da tırın balatasında çıkan yangın dorseye sıçramadan söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Taraklı-Göynük yolunda tırın dorsesinin balata kısmında yangın çıktı. Sürücünün durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını dorseye sıçramadan söndürdü.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tırın dorsesinin balata kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Taraklı- Göynük yolunda M.Ç'nin kullandığı 41 AEH 029 çekici plakalı tırın dorsesinin tekerlerindeki balata kısmında yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü tırı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını dorseye sıçramadan söndürdü.

Kaynak: AA
İddia hayli vahim! İşte 'Kaçırıldı' denilen uçaktan kan donduran görüntüler

İddia vahim! İşte "Kaçırıldı" denilen uçaktan kan donduran görüntüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de uçak kaçırılma alarmı balon çıktı! Pilotlar kokpitte kavga etmiş

İsrail'in "Uçak kaçırıldı" yaygarası balon çıktı
Fon mağduru olmuştu! Nihat Zeybekci 'devletin ihmali var' sözlerine açıklık getirdi

Nihat Zeybekci "devletin ihmali var" sözlerine açıklık getirdi
Aylarca kurtulmaya çalışmıştı! Sahra Işık sonunda soyadını değiştirdi

Aylarca kurtulmaya çalışmıştı! Sahra Işık sonunda muradına erdi
AK Parti Mersin İl Danışma Meclisi'nde gerginlik! Eski vekil teşkilatı eleştirince Nebati dayanamadı

Eski vekil teşkilatı eleştirince Nureddin Nebati küplere bindi
Türk futbolunda ortalık yangın yeri! Emniyet, VAR odasına girdi

Türk futbolunda ortalık yangın yeri! Emniyet, VAR odasına girdi
7 kez ölümden döndü, 1 milyon dolarlık piyangoyla yüzü güldü

7 kez ölümden döndü! Sonunda turnayı gözünden vurdu
Altın güne hareketli başladı! Piyasalar bu veriyi bekliyor

Altında bugün tüm hesaplar değişebilir