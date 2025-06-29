Sakarya Taraklı'da Orman Yangınına Jandarmadan Hava Destek
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen orman yangınına jandarma, 6 helikopterle müdahale etti. Jandarma Genel Komutanlığı, yangın söndürme çalışmalarına dair görüntüler paylaştı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki orman yangınına jandarma, 6 helikopterle müdahalede bulundu.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Taraklı'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Jandarma Havacılık Komutanlığına bağlı 3 adet Mi-17 ve 3 adet S-70 helikopterle destek verildiği belirtildi.
Paylaşımda, yangın söndürme çalışmalarına ilişkin görüntülere de yer verildi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel