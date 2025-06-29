Sakarya Taraklı'da Orman Yangınına Jandarmadan Hava Destek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen orman yangınına jandarma, 6 helikopterle müdahale etti. Jandarma Genel Komutanlığı, yangın söndürme çalışmalarına dair görüntüler paylaştı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki orman yangınına jandarma, 6 helikopterle müdahalede bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Taraklı'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Jandarma Havacılık Komutanlığına bağlı 3 adet Mi-17 ve 3 adet S-70 helikopterle destek verildiği belirtildi.

Paylaşımda, yangın söndürme çalışmalarına ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
Ablasının düğününde kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Ablasından ayrılacağına üzülen genç kalp krizinden vefat etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den yılın bombası! Napoli ile görüşmeler başladı
Hande Doğandemir, dünyaca ünlü futbolcu Salah ile fotoğrafını paylaştı

Bodrum'da Salah'ı gören güzel oyuncu hemen telefonuna sarıldı
Tarlada bulduğu tabancayla kendini vuran çocuk hayatını kaybetti

Tarlada bulduğu cisim küçük çocuğun sonu oldu
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Market çalışanını tekme tokat dövdü, kimse bir şey yapamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.