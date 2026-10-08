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Sakarya Sapanca'da panelvandan çıkan sürücüyü tır çarptı, sürücü öldü

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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimindeki Sapanca mevkisinde gece kaza yapan panelvandan çıkarılan sürücü, yol kenarında beklerken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hafif yaralanan eşi ambulansla hastaneye kaldırılırken tır sürücüsü gözaltına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde kaza yaptıktan sonra yol kenarında bekleyen sürücü, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Mustafa B. (47) idaresindeki 34 UH 6519 plakalı panelvan, gece saatlerinde otoyolun Ankara istikametinde ilerlerken Sapanca mevkisinde kaza yaptı.

Kazada hafif yaralanan Mustafa B. ile eşi İ.B, diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yol kenarında bekleyen Mustafa B'ye bu sırada güzergahtan geçen K.B. (52) yönetimindeki 06 FOL 631 plakalı tır çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Mustafa B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı İ.B. ise ambulansla Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa B'nin cenazesi de Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Tır sürücüsü K.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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