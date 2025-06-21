Sakarya Sahillerinde Hava Koşulları Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı
Sakarya'nın Karakuş, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve yüksek dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı. Cankurtaran ekipleri, insanları uyararak denize girmemeleri konusunda dikkat çekiyor.
Sakarya sahillerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.
Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı.
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları, denize girmemeleri konusunda uyarıyor.
Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel