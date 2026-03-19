Sakarya protokolünden Ramazan Bayramı mesajları

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alemdar, mesajında, huzurla geçirdikleri ramazan ayında 16 ilçede vatandaşlarla bir arada olduklarını kaydetti.

Sorumluluklarının farkında olduklarını ve Sakarya'yı beklediği yatırımlara kavuşturmak için çalıştıklarını belirten Alemdar, Ramazan Bayramı'nın hayırlı geçmesini diledi.

SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da ramazan ayının şehirde huzur ve dayanışma içerisinde idrak edildiğini ifade ederek, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevincini yaşadıklarını bildirdi.

Sarıbıyık, başta SUBÜ ailesi olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

SATSO Başkanı Akgün Altuğ

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ise Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bayramların maneviyatının nesiller boyu aktarılmasını gerektiğini, tüm dünyada huzurla karşılanacağı günleri görmeyi temenni ettiğini ifade ederek, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de Ramazan ayını geride bırakarak bayram huzuruna erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Serdivan'da bayramlaşma geleneğini devam ettirerek dayanışma ruhunu diri tuttuklarını vurgulayan Çelik, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata

Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata ise bayramın birleştirici gücüne ve toplumsal dayanışmanın önemine değindi.

Bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ata, tüm islam dünyasının Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Baro Başkanı Musa Adıyaman

Sakarya Barosu Başkanı Musa Adıyaman da Ramazan Bayramı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlendiği ve kırgınlıkların geride bırakıldığı anlamlı bayram olduğunu ifade etti.

Hukuk üstünlüğünün savunucusu olmaya devam edeceklerini belirten Adıyaman, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA / Burak Uçar
