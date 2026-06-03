Panama'da 195 mahkum cezaevinden firar etti

Panama'nın başkentindeki bir cezaevinde yaşanan toplu firar ülkeyi alarma geçirdi. Çatışma ve kargaşa sırasında en az 3 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Yetkililer, cezaevinden kaçan 195 mahkumdan 123'ünün yeniden yakalandığını açıkladı.

195 MAHKUM CEZAEVİNDEN KAÇTI

Panama polisi, pazartesi günü başkentte bulunan cezaevinde yaşanan olaylar sırasında 195 mahkumun firar ettiğini duyurdu. Güvenlik güçleri tarafından başlatılan geniş çaplı operasyon sonucunda kaçan mahkumlardan 123'ü kısa sürede yakalandı. Yetkililer, firari durumdaki diğer mahkumların bulunması için arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Toplu firar sırasında çıkan olaylarda en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. Panama makamları, olayın nasıl başladığına ve firarın nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma başlattı.

PANAMA CEZAEVLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Toplu firar, Panama'nın uzun süredir eleştirilen cezaevi sistemini yeniden gündeme taşıdı. Ülkedeki cezaevleri aşırı kapasite sorunu ve güvenlik açıkları nedeniyle sık sık tartışma konusu oluyor. Panama'daki bazı cezaevlerinde geçmiş yıllarda da ölümcül isyanlar ve silahlı çatışmalar yaşanmıştı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Polis, firarilerin yakalanması için ülke genelinde güvenlik önlemlerini artırırken, cezaevi çevresinde de geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Xinhua