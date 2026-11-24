Sakarya Pamukova'da fotokapanlar bozayı, kurt ve domuzları görüntülediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hayvancılık yapan bir kişi, yaban hayatının çeşitliliğini görüntülemek için ormanlık alandaki noktalara fotokapan kurdu. Fotokapanlar bozayı, kurt ve domuzları kaydetti; görüntülerde hayvanların ormanlık alandan çıkıp yolda gezinmesi yer aldı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlar, bozayı, kurt ve domuzları kayda aldı.
İlçede hayvancılık yapan bir kişi, yaban hayatının çeşitliliğini görüntülemek için ormanlık alanlardaki çeşitli noktalara fotokapanlar kurdu.
Bölgede görülen bozayı, kurt ve domuzlar fotokapanla kaydedildi.
Kayıtlarda, hayvanların ormanlık alandan çıkmaları ve yolda gezinmeleri yer alıyor.
Kaynak: AA