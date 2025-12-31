Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Sapanca ilçesinde kar yağışı, Hacımercan, Memnuniye, İlmiye, Nailiye ve İkramiye mahallelerinde 50 santimetreye kadar ulaşan kalınlıklarla etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen alanlar ve Sapanca Gölü ile oluşan kar manzaraları havadan görüntülenerek gözler önüne serildi.
Sapanca ilçesinde dün başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.
Hacımercan, Memnuniye, İlmiye, Nailiye ve İkramiye mahallelerinde kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu.
Beyaza bürünen alanlar, yamaçlar ve Sapanca Gölü'yle oluşan kar manzaraları havadan da görüntülendi.
Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel