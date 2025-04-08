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Sakarya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı

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Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarının ardından, şehir merkezinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaz örtü altında

SAKARYA - Sakarya'nın yüksek kesimlerinde yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Beyaz örtüyle kaplanan yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında, şehir merkezinde etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hendek ilçesinde bulunan bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası etkili olan kar yağışı sonrasında beyaza büründü. Etkili olan yağış sonrasında kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye kadar ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR KAZIN - Güncel
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