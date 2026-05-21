Sakarya’da Türk Mutfağı Haftası coşkusu

Sakarya'da düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde kentin yöresel lezzetleri sergilendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan hafta çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Serdivan ilçesindeki alışveriş merkezinin yanında bulunan meydanda etkinlik düzenlendi.

Alanda kurulan yaklaşık 20 stantta, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), Sakarya Yerel Kültür Derneği, Serdivan Bosna Sancak Karadağ Boşnakları Kültür ve Eğitim Derneği, Sakarya Üreten Kadınlar Kadın Girişimi Birliği, Serdivan Mübadiller Derneği, Sapanca Turizm Otelciler ve İşletmeciler Derneği ile Serdivan ve Taraklı belediyeleri ile bazı firma ve kurumlar yer aldı.

Stantlarda ıslama köfte, kabak tatlısı ile keşkek başta olmak üzere kentin yöresel tatları tanıtıldı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan ile eşi Gülden Gülüzar Doğan, Serdivan Kaymakamı Ali Candan, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Süleyman Acar, İl Ticaret Müdürü Emre Atmaca, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer, stantları gezerek bilgi aldı, yöresel lezzetleri tattı.

Katılımcılara da yiyeceklerden ikram edilen etkinlikte, SATSO Mutfak Sanatları Akademisince coğrafi işaret başvurusu için hazırlıkları sürdürülen "nohut kahvesi" sunuldu.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
