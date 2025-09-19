Sakarya’nın Taraklı İlçesinde Yangın: Evde Hasar Meydana Geldi
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Yenidoğan Mahallesi'nde bir apartmanda çıkan yangında hasar oluştu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan yangında evde hasar meydana geldi.
Yenidoğan Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın 2'nci katında N.Ç'ye ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel