Sakarya'nın Taraklı İlçesinde Orman Yangını

Sakarya'nın Taraklı İlçesinde Orman Yangını
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Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda meydana gelen yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Yangın, Hacıyakup Paşalar mevkisinde ve henüz nedeni belirlenemedi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için helikopter desteği ile müdahale ediyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için helikopter desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel
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