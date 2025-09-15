Sakarya'nın Taraklı İlçesinde Minibüs Devrildi, Sürücü Yaralandı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yol kenarına devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Taraklı-Göynük kara yolunda seyreden B.M. idaresindeki 54 ALS 629 plakalı minibüs, sanayi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık görevlilerince Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel