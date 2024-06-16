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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile depo kullanılamaz hale geldi

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Mahdumlar Mahallesi'nde çıkan yangında İbrahim Gündüz'e ait ahşap ev ile diğer ahşap ev ve bir depo kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile depo kullanılamaz hale geldi.

Mahdumlar Mahallesi'nde İbrahim Gündüz'e ait ahşap evde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, Gündüz'ün diğer ahşap evine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerince yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında iki ev ve bir depo kullanılamaz hale geldi.

Bu arada olay yerine gelerek inceleme yapan Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Güncel

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