Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 400, Kocaali'de 500 fidan toprakla buluştu

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 400, Kocaali'de 500 fidan toprakla buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Taraklı, Kocaali ve Hendek ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi. Taraklı Gülveren mevkisinde 400, Kocaali'de 500 fidan toprakla buluştu; Hendek'te de protokol ve öğrenciler fidan dikti.
Sakarya'nın Taraklı, Kocaali ve Hendek ilçelerinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.
Taraklı Gülveren mevkisinde Geyve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, 400 fidan toprakla buluşturuldu.
Etkinlikte konuşan Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, doğayı korumanın önemine dikkati çekti.
Programa, Kaymakam Turgay Tarık, İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kıvcı, İlçe Emniyet Amiri Uğur Doğan, hastane personeli, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Kocaali
Kocaali'de 500 fidan toprakla buluşturuldu.
Abidin Serhoş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkanı Turan Yüzücü ve protokol üyeleri, öğrencilerle fidan dikti.
Hendek
Hendek'te fidan dikim etkinliği yapıldı.
Hendek Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen faaliyete Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Baylan, Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Menteş, İlçe Emniyet Müdürü Kemal Aydınoğlu, Hendek Orman İşletme Müdürü Hasan Karakaş, siyasi parti ilçe başkanları, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Protokol üyeleri ile öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu.