Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 400, Kocaali'de 500 fidan toprakla buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 400, Kocaali'de 500 fidan toprakla buluştu
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Taraklı, Kocaali ve Hendek ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi. Taraklı Gülveren mevkisinde 400, Kocaali'de 500 fidan toprakla buluştu; Hendek'te de protokol ve öğrenciler fidan dikti.

Sakarya'nın Taraklı, Kocaali ve Hendek ilçelerinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

Taraklı Gülveren mevkisinde Geyve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, 400 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte konuşan Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, doğayı korumanın önemine dikkati çekti.

Programa, Kaymakam Turgay Tarık, İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kıvcı, İlçe Emniyet Amiri Uğur Doğan, hastane personeli, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kocaali

Kocaali'de 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Abidin Serhoş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Belediye Başkanı Turan Yüzücü ve protokol üyeleri, öğrencilerle fidan dikti.

Hendek

Hendek'te fidan dikim etkinliği yapıldı.

Hendek Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen faaliyete Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Baylan, Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Menteş, İlçe Emniyet Müdürü Kemal Aydınoğlu, Hendek Orman İşletme Müdürü Hasan Karakaş, siyasi parti ilçe başkanları, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Protokol üyeleri ile öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
18 işçiye mezar olan fabrika cenazeye çelenk gönderdi

18 canın ardından pes dedirten kare!
Hurdacıda 9 yıl bekleyen Boeing 747'nin kokpitini 200 bin TL'ye aldı! Gebze'deki evinin bahçesine taşıdı

Hurdada 9 yıl bekledi! Dev uçağın kokpiti artık onun ofisi olacak
Nazan Şoray'dan Türkan Şoray'la küslük iddialarına yanıt: Ablama aşığım

Şoray kardeşler küs mü? Nazan Şoray iddialara son noktayı koydu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine 'Bir anlık sinir' dedi

20 bıçak darbesine yaptığı savunmaya bakın! Çıldırmamak elde değil
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ayrıldı! Ünlü çift aşkına nokta koydu

Ve büyük aşk bitti!
Esra Erol canlı yayında çileden çıktı! Stüdyoda gergin anlar

Esra Erol çileden çıktı: Elalemin karısını kaçırırken...
Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı49

Babası gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Rum lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı von der Leyen'e şikayet etti

Erdoğan'ın karşılamadığı liderden skandal adım! Tansiyon yükseliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte zeytin fidanı dikti

Fotoğraf bu sabah çekildi!

Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj

Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den Erdoğan'a dikkat çeken mesaj