Sakarya'nın 2 ilçesinde denize girişlere izin verilmiyor
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kocaali ilçelerinde olumsuz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu ve Kocaali ilçelerinde olumsuz şartlar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.
Karasu ve Kocaali ilçelerinin sahil kesimlerinde elverişsiz deniz koşulları etkili oluyor.
Kaymakamlıklarca, olumsuz şartlar nedeniyle ilçelerde denize girişler yasaklandı.
Sahillerde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.
Öte yandan Kaynarca ilçesinde de denize girişler yasaklanmıştı.
Kaynak: AA