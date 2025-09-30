Haberler

Sakarya Nehri'nde Kayıp Anne Aysel Avcı'nın Cansız Bedeni Bulundu

Sakarya Nehri'nde Kayıp Anne Aysel Avcı'nın Cansız Bedeni Bulundu
Sakarya'da kaybolan 3 çocuk annesi Aysel Avcı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Avcı'nın cesedi ekipler tarafından Sakarya Nehri'nden çıkarılarak morga kaldırıldı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sakarya'da kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Aysel Avcı'nın, Sakarya Nehri'nde 1,5 metre derinlikte cansız bedeni bulundu. Avcı'nın cansız bedeni ekipler tarafından sudan çıkarıldıktan sonra ön otopsi için Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
