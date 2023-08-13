Sakarya Nehri'nde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde barakasından nehre düşen Emre Can Işık'ın cansız bedeni ekipler tarafından bulundu. Arama çalışmaları sonucunda Işık'ın cesedi nehirde bulundu ve otopsi için morga kaldırıldı.