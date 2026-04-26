Sakarya Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Sakarya'nın Erenler ilçesinde nehirde kaybolan 6 yaşındaki çocuğun bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Nehri'nin Küpçüler Mahallesi mevkisinde 21 Nisan'da amcasının oğluyla balık tutarken suya düşüp akıntıya kapılan, yabancı uyruklu 6 yaşındaki Ahmed İdris'i arama çalışmaları 6'ncı gününde sürüyor.

Sabah saatlerinde başlayan aramalarda, AFAD, Sakarya ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden balıkadamlar, Sakarya Arama Kurtarma Ekibinin yanı sıra İstanbul'dan gelen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri görev alıyor.

Su altı ve üstü ile nehir çevresinde 15 personelin görev yaptığı çalışmalarda 6 araç, 1 dron ve 2 bot kullanılıyor.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
