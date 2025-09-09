Haberler

Sakarya Nehri'nde Kaçak Avcılığa Geçit Yok

Güncelleme:
Sakarya Nehri'nde yapılan denetimlerde 250 metre uzunluğunda kaçak avcılıkta kullanılan ağ ele geçirildi. Tarım ekipleri, yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında imha işlemlerine başladı.

SAKARYA Nehri'nde ekipler tarafından yapılan denetimde kaçak avcılıkta kullanılan 250 metre ağ ele geçirildi.

Sakarya'da İl ve Pamukova İlçe Tarım Müdürlükleri ekipleri, Sakarya Nehri'nde kaçak su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi. Çardak-Özbek Mahalleleri mevkiinde yapılan kontrollerde yasa dışı avcılıkta kullanılan 5 adet misina ağı ele geçirildi. Toplam uzunluğu 250 metrelik ağa el konulurken, doğal yaşamın korunması amacıyla imha işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Haber: Levent TÜYSÜZ/PAMUKOVA(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
