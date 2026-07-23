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Sakarya Nehri 2 bin 400 metre kaçak ağdan temizlendi

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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Nehri'nin Pamukova ilçesi Çardak mevkisinde yaptıkları denetimlerde 10 parça halinde 2 bin 400 metre kaçak uzatma ağı ele geçirdi. Ağlara takılan canlı balıklar suya bırakıldı.

Sakarya Nehri'nde gerçekleştirilen denetimlerde 2,4 kilometre kaçak balık ağı ele geçirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Nehri'nin Pamukova ilçesi Çardak mevkisinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 10 parça halinde 2 bin 400 metre kaçak uzatma ağı ele geçirildi.

Öte yandan, ağlara takılan canlı sazan ve yayın balıkları suya bırakıldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz
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