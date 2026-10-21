Sakarya Kocaali'de belediye ekipleri Demiraçma'da temizliği 25 personelle sürdürüyor

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Demiraçma Mahallesi'nde sağanak sonrası başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kocaali Belediyesi ekipleri, sağanaktan etkilenen mahallede 4 iş makinesi, 5 kamyon ve 25 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, 15 Ekim'den bu yana ilçenin dört bir yanında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Taşkından etkilenen Demiraçma Mahallesi'nde de ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Yüzücü, "Buradaki çalışmalarımızı bir an önce tamamlamak ve vatandaşlarımızın hayatının normale dönmesini sağlamak için bütün gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA