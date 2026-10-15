Haberler

Sakarya Karasu'da sel nedeniyle Darıçayırı'na özel halk otobüsü giremedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Karasu'da sel nedeniyle Darıçayırı'na özel halk otobüsü giremedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya Karasu'da akşam etkili olan sağanak sonrası Darıçayırı Mahallesi'nde sel meydana geldi. Sel, mahalle giriş yolunu kapatınca Karasu'dan gelen özel halk otobüsü mahalleye ulaşamadı; ilçeye takviye AFAD ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Darıçayırı Mahallesi'nde sel meydana geldi. Sel nedeniyle mahallenin girişi kapanırken, Karasu'dan Darıçayırı'na sefer yapan özel halk otobüsü mahalleye giremedi.

Karasu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından Darıçayırı Mahallesi'nde sel meydana geldi. Sel sularının mahallenin giriş yolunu kapatması nedeniyle Karasu'dan Darıçayırı'na giden özel halk otobüsü mahalleye ulaşamadı. Otobüste bulunan yolcular, sel sularının yolu kapattığı anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde, sel nedeniyle ulaşımın aksadığı ve yolcuların panik yaşadığı anlar yer aldı. İlçeye takviye AFAD ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella ile vedalaştı! Dikkat çeken hediye

Hacıosmanoğlu'ndan Montella'ya dikkat çeken hediye
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor-Beşiktaş derbisi öncesi tarihi karar! 6 yıllık yasak kalktı

Trabzonspor-Beşiktaş derbisi öncesi tarihi karar! 6 yıl sonra bir ilk
Petrol kuyusu kontrolden çıktı! Metrelerce yükseğe fışkırıyor, durdurulamıyor

Petrol kuyusu patladı, durdurulamıyor
İsmail Kartal: Maçın hakkı bu değildi

Gözler ne diyeceğindeydi! İsmail Kartal'dan olay açıklama
Kızılcık Şerbeti’nde bomba gelişme! Nursema geri dönüyor

Tüm dengeler değişecek! Fenomen dizinin sevilen ismi geri dönüyor
Eski Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray'a olay hareket! Resmen dalga geçti

Yok artık Baroni! Resmen dalga geçti
Feyenoord, Como'yu İtalya'ya eli boş gönderdi

İşte Şampiyonlar Ligi bu! Geriden gelip kazandılar
Milan Skriniar: Utanç vericiydi

Takım arkadaşlarının gözünün yaşına bakmadı