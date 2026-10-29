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Sakarya Karasu'da evden 500 bin TL ve cip çalan 3 şüpheli Adapazarı'nda yakalandı

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Sakarya Karasu'da evden 500 bin TL ve cip çalan 3 şüpheli Adapazarı'nda yakalandı
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Sakarya Karasu'da bir evden yaklaşık 500 bin TL para ve cip çalındı. Güvenlik kamerası incelemesiyle Adapazarı'nda yakalanan 3 şüphelinin parayı harcadığı öğrenildi; cip sahibine teslim edildi, 2'si Suriye uyruklu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde bir evden 500 bin TL civarı para ve cip çalan 3 şüpheli, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu Adapazarı'nda yakalandı. Şüphelilerin, ilk ifadelerinde çaldıkları paraları harcadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Olay, önceki gün Karasu ilçesinde meydana geldi. Tekin K.'ye ait eve girip, 500 bin TL civarı para ve evin önünde duran cipi çalan şüphelilerin yakalanması için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştıkları belirlenen şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

ADAPAZARI'NDA YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüphelilerin Adapazarı ilçesinde yaşadıkları belirlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda A.A. (34), Y.K. (25) ve A.A. (26) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, Tekin K.'ye ait evden çaldıkları paraları harcadıklarını söyledikleri öğrenildi. Evde buldukları anahtarla çaldıkları cip ise polis tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, 2'si Suriye uyruklu 3 şüpheli Karasu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Hırsızlık anları ise evin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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