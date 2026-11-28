SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, yabancı uyruklu kadınları eğlence mekanlarında zorla çalıştırıp cinsel ilişkiye girmeleri konusunda baskı kurduğu öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, 12 kadın kurtarıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karasu ilçesinde ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı ve ikamet izni bulunmadığı belirlenen yabancı uyruklu kadınların eğlence mekanlarında zorla çalıştırıldığı ve cinsel ilişkiye girmeleri için baskı kurulduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından ilçede bulunan 13 eğlence mekanına operasyon düzenlendi. Ekipler, eğlence mekanları dışında 6 şüpheliye yönelik 2 iş yeri, 1 pansiyon ve 6 konutta da arama yaptı. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 balistik yelek, Özbekistan'a ait 5 som banknot, 4 cep telefonu ve 5 adet 9 milimetre fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Eğlence mekanlarında çalışan 12 yabancı uyruklu kadından 6'sının vize süresini ihlal ettiği belirlendi. Kadınlar hakkında adli ve idari işlemlere başlandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı