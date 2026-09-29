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Sakarya Karasu'da dere taştı, Darıçayırı Mahallesi'nde ev ve iş yerini su bastı

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Sakarya Karasu'da dere taştı, Darıçayırı Mahallesi'nde ev ve iş yerini su bastı
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Sakarya'nın Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi'nde sağanak yağış nedeniyle dere taştı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar zor anlar yaşarken bölgede çalışma başlatıldı; yağış sürdüğü için tedbir alınıyor, zararın belirlenmesi bekleniyor.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde sağanak yağış nedeniyle mahalle içerisinden geçen dere taştı. Taşkın nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi'nde, meteorolojik uyarının ardından dün başlayan yağış, gece ve sabah saatlerinde yoğun şekilde devam etti. Yağış nedeniyle sabah saatlerinde mahalle içerisinden geçen dere taştı. Derenin taşması sonucu mahallede bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Su baskınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bölgede çalışma başlatıldı.

Yağışın etkisini sürdürmesi nedeniyle mahallede su baskınlarına karşı tedbir alınırken, taşkının ardından oluşan zararların belirlenmesi için çalışma yapılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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