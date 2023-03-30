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Sakarya İl Müftülüğüne Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık atandı

Sakarya İl Müftülüğüne Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık atandı

Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Sakarya İl Müftülüğüne Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın ataması yapıldı.

Söz konusu karar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince verildi.

Kaynak: AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Mehmet Aşık Sakarya Denizli Güncel Haberler

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