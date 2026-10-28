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Sakarya Hendek'te araçta 950 gram skunk bulundu, sürücü gözaltına alındı

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Sakarya Hendek'te araçta 950 gram skunk bulundu, sürücü gözaltına alındı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde Anadolu Otoyolu Hendek gişelerinde durdurulan araçta 950 gram skunk ele geçirildi. 'Sokaklar Güvende' operasyonları kapsamında yapılan çalışmada İstanbul'dan Hendek'e uyuşturucu getireceği belirlenen araç sürücüsü gözaltına alındı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde durdurulan araçta 950 gram skunk ele geçirilirken, Ş.S.K. (28) gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. 'Sokaklar Güvende' operasyonları kapsamında yapılan çalışmalarda, İstanbul'dan Hendek'e uyuşturucu madde getireceği belirlenen Ş.S.K.'nin kullandığı araç, Anadolu Otoyolu Hendek gişelerinde durduruldu. Araçta yapılan ekiplerin aramasında, 950 gram skunk ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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