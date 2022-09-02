Otomobil ağaca çarptı; aynı aileden 1 ölü, 5 yaralı Güncel Haberler Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, otomobilin ağaca çarptığı kazada sürücü Göktay Çavuşlu, ablası ve 3 yeğeni yaralandı.Kaza sonucu babası Şinasi Çavuşlu ise hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde TEM yolu Akyazı ilçesi Şeyhköy mevkisinde meydana geldi. Tokat'tan İstanbul'a giden Göktay Çavuşlu yönetimindeki 34 PCE 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, ağaca çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Sürücü Göktay Çavuşlu'nun babası Şinasi Çavuşlu, otomobilde sıkışarak yaşamını yitirdi. Yaralanan Göktay Çavuşlu, ablası Gamze Keskin ve yeğenleri Tunahan, Fatma Buğlem ile Mustafa Rüzgar Keskin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekibi ise Şinasi Çavuşlu'nun cansız bedenini, araçtan çıkardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek TEM Otoyolu Akyazı 3. Sayfa Güncel Haberler

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