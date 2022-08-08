Sakarya haberi... Kaynarca'ya yeni emniyet binası yapıldı
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Sakarya haberi... Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yapımı büyük oranda tamamlanan yeni emniyet binasının eylülde hizmete girmesi bekleniyor.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yapımı büyük oranda tamamlanan yeni emniyet binasının eylülde hizmete girmesi bekleniyor.
Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca Aralık 2019'da yapımına başlanan modern emniyet binasının inşaatı yüzde 95 tamamlandı.
Hatipler Mahallesi'nde 991 metrekarelik alana inşa edilen 3 katlı binanın, gelecek ay hizmete girmesi planlanıyor.
AA / Serhat Yağız - Güncel