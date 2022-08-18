Sakarya haberi | AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek, Kaynarca'da ziyaretlerde bulundu Güncel Haberler Sakarya haberleri: AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Kaynarca ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi. AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Kaynarca ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi. AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret eden Atabek, partililerle bir araya geldi. Daha sonra Kaynarca Muhtarlar Derneğine geçen Atabek, dernek başkanı Türkan Öner ve muhtarlarla buluştu. Esnaf ziyareti yapan Atabek, vatandaşlarla da sohbet etti. Ziyaretlerde, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli ile AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Köseoğlu ile partililer yer aldı. Güncel Kaynak: AA / Serhat Yağız Milletvekili Hisarcık Kaynarca Sakarya Güncel Haberler

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