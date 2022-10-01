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Sakarya haber! Sakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendi

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Sakarya haber! Sakarya'da ayı ile çakal sürüsü fotokapanla görüntülendi

Sakarya haberlerine göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kırsal mahalleye inen ayı ile çakal sürüsünün görüntüleri fotokapana yansıdı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kırsal mahalleye inen ayı ile çakal sürüsünün görüntüleri fotokapana yansıdı.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından Taşyatak Mahallesi yakınına gelen ayı ile çakalların görsellerini paylaştı.

Yaban hayvanlarının gündüz vakti mahalle yakınındaki yolda dolaştığı görülen paylaşımda, "Fotokapanımıza yakalanan ayı ve çakal sürüsünü görünce siz de bizim gibi heyecanlandınız mı?" ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

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