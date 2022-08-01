Sakarya gündem haberi | Sakarya'dan kısa kısa Sakarya haberlerine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma personeli kan bağışında bulundu. Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma personeli kan bağışında bulundu. Türk Kızılayın "Kan bağışı hayat kurtarır" sloganıyla yürüttüğü kampanyaya, Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı da destek verdi. Atatürk Bulvarı'nda konuşlandırılan mobil araca gelen jandarma personeli, kan bağışı yaptı. Yeni ekskavatör Kaynarca'da hizmete girdi Kaynarca Belediyesince alınan yeni ekskavatör, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edildi. Belediye Başkanı Murat Kefli, yaptığı açıklamada, "Alt ve üst yapı çalışmalarımızda bizlere büyük destek sağlayacak ve 45 mahallemize hizmet verecek yeni iş makinemizin kazasız belasız hayırlı hizmetlerde kullanılmasını temenni ediyorum. Kaynarca'mıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı. Güncel AA / Serhat Yağız Hisarcık Jandarma Sakarya Karasu Güncel Haberler

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