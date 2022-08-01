Sakarya gündem haberi | Sakarya'dan kısa kısa - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya gündem haberi | Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya gündem haberi | Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya haberlerine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma personeli kan bağışında bulundu.

 - Güncelleme:

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma personeli kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayın "Kan bağışı hayat kurtarır" sloganıyla yürüttüğü kampanyaya, Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı da destek verdi.

Atatürk Bulvarı'nda konuşlandırılan mobil araca gelen jandarma personeli, kan bağışı yaptı.

Yeni ekskavatör Kaynarca'da hizmete girdi

Kaynarca Belediyesince alınan yeni ekskavatör, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edildi.

Belediye Başkanı Murat Kefli, yaptığı açıklamada, "Alt ve üst yapı çalışmalarımızda bizlere büyük destek sağlayacak ve 45 mahallemize hizmet verecek yeni iş makinemizin kazasız belasız hayırlı hizmetlerde kullanılmasını temenni ediyorum. Kaynarca'mıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

AA / Serhat Yağız - Güncel

Hisarcık Jandarma Sakarya Karasu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title