Sakarya gündem haberi... Kaynarca'da kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Gelen Sakarya haberlerine göre Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tavuk yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tavuk yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaynarca-Adapazarı yolu Sanayi Sitesi girişinde B.K idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen H.A. yönetimindeki tavuk yüklü kamyonla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki E.Ö. yaralandı.
Ambulansla Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Serhat Yağız - Güncel