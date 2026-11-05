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Sakarya Geyve'de sağanakta 8 araç zincirleme kazaya karıştı, 4 polis yaralandı

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Sakarya Geyve'de sağanakta 8 araç zincirleme kazaya karıştı, 4 polis yaralandı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde D-650 kara yolu Boğazı Dereköy mevkisinde sağanak nedeniyle su birikintilerinin olduğu yolda 5'i ekip aracı 8 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 4 polis memuru yaralandı; yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde 5'i ekip aracı, 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında D-650 kara yolu Geyve ilçesi Boğazı Dereköy mevkisinde meydana geldi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisleri taşıyan 5 ekip aracı ile 2 sivil araç ve 1 kamyon sağanak nedeniyle su birikintilerinin olduğu yolda zincirleme kazaya karıştı. Kazada 4 polis memuru yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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