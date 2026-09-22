Sakarya Geyve'de akrabasını bıçaklayıp öldüren cezaevi iznindeki şüpheli tutuklandı

Sakarya Geyve'de akrabasını bıçaklayıp öldüren cezaevi iznindeki şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Eylül'de akrabasını bıçaklayarak öldüren şüpheli, özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan şüphelinin kısa süre önce cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde akrabasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Çeltikler Mahallesi Stadyum Sokak'ta 20 Eylül'de, tartıştığı akrabası R.D'yi (52) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan Şahin D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Şahin D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Çeltikler Mahallesi Stadyum Sokak'ta 20 Eylül'de, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu Şahin D. akrabası R.D'yi (52) bıçaklamıştı.
Şahin D. mahalleli tarafından darbedilirken, hastaneye kaldırılan R.D. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınarak hastaneye götürülen Şahin D'nin, kısa bir süre önce hükümlü bulunduğu cezaevinden izinli çıktığı öğrenilmişti.