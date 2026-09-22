Haberler

Sakarya Geyve'de akrabasını bıçaklayıp öldüren cezaevi iznindeki şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Eylül'de akrabasını bıçaklayarak öldüren şüpheli, özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan şüphelinin kısa süre önce cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde akrabasını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Çeltikler Mahallesi Stadyum Sokak'ta 20 Eylül'de, tartıştığı akrabası R.D'yi (52) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan Şahin D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Şahin D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çeltikler Mahallesi Stadyum Sokak'ta 20 Eylül'de, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu Şahin D. akrabası R.D'yi (52) bıçaklamıştı.

Şahin D. mahalleli tarafından darbedilirken, hastaneye kaldırılan R.D. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınarak hastaneye götürülen Şahin D'nin, kısa bir süre önce hükümlü bulunduğu cezaevinden izinli çıktığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA
Ev sahibi 350 bin istedi, mahkeme kararını verdi! Oğuzhan Koç'un yeni kirası bomba

85 bine oturuyordu, ev sahibiyle mahkemelik oldu! Yeni kirası bomba

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırıyor

Türkiye komşu ülkeye uçuşları tamamen kaldırmaya hazırlanıyor
Emine Erdoğan'dan BM'de tarihi çağrı: Çocuk güvenliği tasarımın çıkış noktası olmalı

Emine Erdoğan'dan BM'de "çocuk güvenliği" için tarihi çağrı
Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu

Sevgilisini o halde görünce kahroldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM veto hakkını kaldırmalıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi çağrı: Veto hakkı kaldırılmalı
Kocaeli'de sağanak su baskınlarına yol açtı! Valilik uyardı: Yağış çarşamba akşamına kadar sürecek

Su baskınları başladı! Valilik yağışın biteceği günü açıkladı
Suriye'de peş peşe gizemli patlamalar! 30 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin yanı başında neler oluyor? Bilanço korkunç boyutlarda
Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek

Türkler için infial yaratacak mesaj: Tek çözüm onları öldürmek