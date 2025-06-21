Sakarya Ferizli'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Adapazarı-Karasu yolu Ferizli geçişinde O.G. idaresindeki 54 AJE 975 plakalı tır, O.C. kontrolündeki 34 ELU 099 plakalı otomobil, H.A'nın kullandığı 34 CND 927 plakalı otomobil, M.K. yönetimindeki 34 TL 8820 plakalı kamyonet ile S.S. idaresindeki 54 ZZ 389 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü S.S. ile yanındaki C.Y. ve O.C'nin kullandığı otomobildeki bir kişi, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.