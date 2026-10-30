Sakarya Erenler'de sevk belgesiz taşınan 13'ü küpesiz 29 büyükbaş karantinaya alındı

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SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, sevk belgeleri olmadan taşındığı belirlenen 29 büyükbaş hayvan tedbiren karantinaya alındı.

Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ihbarı üzerine Alancuma mevkisinde bulunan bir TIR'da, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. Kontrollerde, 13'ü küpesiz olmak üzere toplam 29 büyükbaş hayvanın sevk belgeleri olmadan taşındığı tespit edildi. 5996 sayılı Kanun kapsamında ilgililer hakkında idari işlem uygulanırken, hayvanlar tedbiren karantinaya alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı