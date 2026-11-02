Sakarya Erenler'de 1595 kaçak cinsel ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya Erenler'de 1595 kaçak cinsel ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen operasyonda, Erenler ilçesindeki bir iş yerinde 1595 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı; şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sakarya'nın Erenler ilçesinde 1595 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce zanlı M.M'nin (37) iş yerinden yapılan aramada, 1595 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA