Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akademi'de "Tefsir Atölyesi" dersi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yazar Fikret Çetin, "Tefsir Atölyesi"nde Kur'an-ı Kerim'in mucizeleri, varlık alemi ve insan ile varlık arasındaki ilişkiyi anlattı.

Tefsir sanatının konuşulduğu programda Çetin, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Akademi eğitimleri, 8 hafta boyunca 7 farklı başlıkta verilecek.

İl Emniyet Müdürü Saka'dan ziyaretler

İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Ferizli Kaymakamı Muhammed Kaya ve Söğütlü Kaymakamı Mehmet Göze'yi makamlarında ziyaret etti.

Saka, Ferizli ve Söğütlü ilçe emniyet amirliklerini de ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

SATSO 31. Meslek Komitesi istişare toplantısı düzenlendi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) 31. Meslek Komitesi (Bilişim ve Telekominasyon) istişare etkinliği gerçekleştirildi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, kentteki bilişim sektörüne yönelik çalışmalar ve projelerin değerlendirildiği programa, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Erdem Ercan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İsrafil Yıldız, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, Sakarya Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Yakup Köseoğlu, Sakarya Nehir Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Barış Boru, SABİDER Başkanı Nahit Gök, 31. Meslek Komitesi Başkanı Enes Sevindik, Başkan Yardımcısı Cemil Kaya, Meclis üyeleri Behlül Bayrak, Necmettin Kırık ve Ahmet Şehit ile Komite üyeleri Şenol Silinmez ve Fahri Özdemir katıldı.

Komite çalışmalarının tanıtıldığı toplantıda, sektörün Sakarya ve Türkiye'deki yükselişi ile sektör özelinde kurumlar arası çalışmalar konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Altuğ, Ercan, Kırık, Yıldız ve Atmaca'nın konuştuğu toplantıda, katılımcılar söz alarak sektörel konuda beklenti, talep ve önerilerini dile getirdi.