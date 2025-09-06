Sakarya'da Filistin'e Destek Gösterisi

Sakarya'da, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek açıklaması yapıldı.

Sakarya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda, sloganlar atıldı, dua edildi.

Programda konuşan Anadolu İlim İrfan Kültür Derneği Başkanı Erol Demir, Sakarya'dan dünyaya seslendiklerini söyledi.

Yıllardır kendilerine medeniyet, insan, kadın ve hakkı diye ders vermeye çalışanların aslında hiçbir medeniyetinin olmadığının ortaya çıktığını savunan Demir, "Yeryüzündeki 2 milyar Müslüman adına bir damla su Gazze'ye sokamadığımız için, bir dilim ekmek sokamadığımız için boynumuz büküktür. Bunun mahcubiyetini yaşıyoruz." diye konuştu.

Abdurrahman Genco da Gazze'deki açlık ve siyonist kuşatmanın İslam ümmeti başta olmak üzere tüm dünyanın utanç kaynağı olmaya devam ettiğini ifade etti.

Gazze'de iki yıldır yaşanan katliam ve soykırımın tahammül edilemez bir noktaya ulaştığına değinen Genco, "Gazze'de soykırım suçu açıkça, dünyanın gözünün içine baka baka işlenirken, sivil halka yönelik abluka ile Gazze halkı açlığa mahkum edilmekte ve uluslararası hukuk açısından tüm suçlar işlenmektedir. Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail imha savaşı sonucunda 18 binden fazla öğrenci şehit oldu, tüm eğitim kurumlarının yıkılması sonrası 4 bin 500 üniversite öğrencisi üniversitelerine kayıt yaptıramadı." ifadesini kullandı.

Genco, Gazze'ye uygulanan ablukanın kırılması için Vicdan, Madleen ve Hanzala gemileriyle yapılan teşebbüslerde bugünlerde Marc to Gaza ve Sumud filolarıyla yeni bir aşamaya geçildiğini, 44 ülkeden yüzlerce aktivist, 80'i aşkın gemi ve yelkenlinin katılımıyla Küresel Sumud Filosu'nun yola çıktığını aktararak, Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan filoyu kutladıklarını ve selamladıklarını söyledi.