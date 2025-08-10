Pamukova'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde başlayan orman yangını, Pamukova Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası'ndaki mühimmat bölüğü yakınlarında kontrol altına alındı.

Pamukova ilçesine bağlı, Turgutlu Kireçlik mevkisinde, Pamukova Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası yakınlarında, saat 17.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar da yangına su tankerleriyle müdahale etmeye çalıştı. Yangın, kışlanın cephanelik ve mühimmat depoları bölümüne ulaşmadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

HABER - KAMERA: Levent TÜYSÜZ/SAKARYA,