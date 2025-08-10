Pamukova'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, Pamukova Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası yakınlarında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılsa da, olay yerine gelen itfaiye ve arazözler sayesinde kontrol altına alındı. Yangının kışlanın mühimmat depolarına ulaşmadan söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Pamukova ilçesine bağlı, Turgutlu Kireçlik mevkisinde, Pamukova Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası yakınlarında, saat 17.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar da yangına su tankerleriyle müdahale etmeye çalıştı. Yangın, kışlanın cephanelik ve mühimmat depoları bölümüne ulaşmadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.