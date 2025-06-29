Sakarya'daki Orman Yangını Havadan Görüntülendi
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının zarar verdiği alan, söndürme çalışmalarının ardından ölçülecek.
1) SAKARYA'DA YANAN BÖLGELER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde önceki gün çıkan, geniş bir alana yayılıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınını kısmen kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yanan alanlar dronla görüntülendi.
Yangında ne kadar alanın zarar gördüğü, söndürme çalışmalarının ardından tespit edilecek. Jandarma ekipleri tedbir amaçlı yangın bölgesine araç girişine izin vermiyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel