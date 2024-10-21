Sakarya'daki Kauçuk Fabrikasında Yangın Çıktı
Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Beşköprü Mahallesi'nde bir kauçuk fabrikasında başlayan yangın, hızla büyüyerek çevredeki iş yerlerine de sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi ve yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Yangın nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Beşköprü Mahallesi'nde bulunan bir kauçuk fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yanında bulunan iş yerlerine de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Yangın nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.